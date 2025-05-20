Росіяни вбили жителя Сіверська та поранили 6 осіб — ОВА

За 19 травня російські війська вбили одного мирного жителя Донецької області — у місті Сіверськ. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, ще шестеро мирних жителів дістали поранення: троє — у Краматорську, двоє — у Лимані, і один — у Костянтинівці.







Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, за офіційними даними, на Донеччині загинули 3 215 мирних жителів, ще 7 148 осіб дістали поранення.

Нагадаємо, 19 травня російські війська безпілотниками завдали ударів по пожежно-рятувальній частині в місті Костянтинівка Донецької області.