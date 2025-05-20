Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Російські безпілотники атакували Дніпропетровську область

20 травня 2025, 08:51

Російські безпілотники атакували Дніпропетровську область

Рятувальники ліквідують наслідки російської атаки дронами на Дніпропетровщині. Фото: ДСНС Рятувальники ліквідують наслідки російської атаки дронами на Дніпропетровщині. Фото: ДСНС

Російські війська в ніч проти 20 травня завдали удару безпілотниками по Дніпропетровській області. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За даними глави регіону, у Павлоградському районі було пошкоджено фермерське господарство, на території якого виникла пожежа.

У Синельниківському районі безпілотник пошкодив підприємство.

Удару дронами було завдано і по Нікопольському району, який війська РФ також обстріляли з артилерії. Там пошкоджено ЛЕП та приватний будинок, зазначив Лисак.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Росія Дніпропетровська область Сергій Лисак Атака БПЛА
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Вічний вогонь та вічна брехня: «Велика Перемога» як сакральна релігія РФ
Чому Росія святкує День Перемоги 9 травня та позиціонує себе як єдину переможницю
08 травня 2025, 12:52
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:00
Головне за день: Трамп та Путін обговорили перемир'я. Пушилін пропонує не відновлювати Донбас, а показувати туристам
17:07
ЗСУ ліквідували боксера з Донецька, який воював на боці окупантів: раніше він змагався з Усиком та Ломаченком
15:17
Пушилін заявив, що зруйновані райони Донецької області можна не відбудовувати, а показувати туристам
13:30
У Донецьку чоловіків до 50 років заносять у списки для комендатури
12:57
В окупованому Криму внаслідок атаки знищено склад із боєприпасами та чотири приміщення ЗС РФ
11:30
Екіпаж МіГ-29 ЗСУ знищив штаб окупантів у Новій Каховці
10:32
СБУ знищила РЛС та склади РФ на газових платформах у Чорному морі
14:08
На Луганщині людям не продають ліків
12:52
У Бердянську знайдено тіло дівчинки
12:04
У Донецьку дрон влетів у дерево – пошкоджено лікарню
23:00
Головне за день: Порт Маріуполя під контролем фірми, пов'язаної з армією РФ. Колишнього полоненого судять за співпрацю з окупантами
14:15
Порт у Маріуполі контролює компанія, пов'язана з виробниками безпілотників для армії РФ
13:56
Крим, чотири області та жодних претензій на репарації — «забаганки» Кремля
23:00
Головне за день: Україна та РФ домовилися про обмін полоненими. Вибухи та пожежа на військовому складі у Криму
20:38
Вода з шахт — жителі Макіївки обурюються якістю води
17:05
Загострення сталінофілії - «тверда рука» з'явилася на Таганці
15:14
Росія вироблятиме безпілотники на заводі в окупованому Луганську. Що відомо
14:09
Журналісти порахували скільки пам'ятників Сталіну на окупованих територіях
11:55
Напівтонна російська авіабомба впала на подвір'я будинку в окупованому селі Донецької області
11:46
У Перевальному виявлено десятки загиблих окупантів — «АТЕШ»
усі новини
12:30
РФ штурмує Оріхівський напрямок малими групами
12:22
У «шахеди» росіяни стали встановлювати більш смертоносні бойові частини — Defence Express
11:54
Парламент Угорщини остаточно схвалив вихід країни з Міжнародного кримінального суду
11:32
Війська РФ 27 разів за добу обстріляли населені пункти Донецької області: одну людину вбито, 6 поранено — ОВА
11:21
Окупант вижив після автоматної черги собі в голову
10:55
США не слід було втручатися в конфлікт в Україні — Трамп
10:48
Російський FPV-дрон збив український гексакоптер Vampire
09:49
РФ атакувала пасажирський автобус у Херсоні: є постраждалі
09:30
Метання берця не врятувало: FPV-дрони «Спартана» вдарили точно
09:21
Краматорськ та Миколаївка на Донеччині вночі були атаковані російськими дронами
08:51
Російські безпілотники атакували Дніпропетровську область
08:16
Росіяни вбили жителя Сіверська та поранили 6 осіб — ОВА
07:47
Снайпер ЗСУ вразив мехвода МТ-ЛБ з 1700 м пострілом у голову
23:38
Російський військовий зґвалтував жительку окупованого селища під Горлівкою
23:00
Головне за день: Трамп та Путін обговорили перемир'я. Пушилін пропонує не відновлювати Донбас, а показувати туристам
22:51
ЗСУ відкинули російські війська за дорогу та контролюють село Багатир на Донеччині – «Хортиця»
22:27
Росія дронами атакувала пожежно-рятувальну частину у Костянтинівці: пошкоджена машина ДСНС
22:07
Зеленський двічі поговорив телефоном з Трампом. Що відомо
21:17
ЗСУ вистежили та знищили російські танки в укритті на Торецькому напрямку: кадри
20:13
Трамп провів телефонну розмову з Путіним: деталі
усі новини
ВІДЕО
Солдат РФ випускає чергу собі в голову. Фото: кадр із відео Окупант вижив після автоматної черги собі в голову
20 травня, 11:21
Гексакоптер Vampire в об'єктиві російського FPV-дрона з оптоволоконним управлінням. Фото: кадр із відео Російський FPV-дрон збив український гексакоптер Vampire
20 травня, 10:48
Окупант кидає черевик в дрон Сил оборони. Фото: кадр із відео Метання берця не врятувало: FPV-дрони «Спартана» вдарили точно
20 травня, 09:30
Пожежа у Миколаївці після атаки російського безпілотника. Фото: соцмережі Краматорськ та Миколаївка на Донеччині вночі були атаковані російськими дронами
20 травня, 09:21
Російський танк в укритті на Торецькому напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ вистежили та знищили російські танки в укритті на Торецькому напрямку: кадри
19 травня, 21:17
Результат артобстрілу Херсона. Фото: кадр із відео Окупанти обстріляли Херсон: загинула жінка, троє поранених
19 травня, 13:00

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір