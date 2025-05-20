Російські безпілотники атакували Дніпропетровську область

Рятувальники ліквідують наслідки російської атаки дронами на Дніпропетровщині. Фото: ДСНС

Російські війська в ніч проти 20 травня завдали удару безпілотниками по Дніпропетровській області. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За даними глави регіону, у Павлоградському районі було пошкоджено фермерське господарство, на території якого виникла пожежа.

У Синельниківському районі безпілотник пошкодив підприємство.

Удару дронами було завдано і по Нікопольському району, який війська РФ також обстріляли з артилерії. Там пошкоджено ЛЕП та приватний будинок, зазначив Лисак.