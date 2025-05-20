Метання берця не врятувало: FPV-дрони «Спартана» вдарили точно

Окупант кидає черевик в дрон Сил оборони. Фото: кадр із відео

Метання берця, спроби відбитися автоматом, панічні присідання і хованки — так виглядали останні миті російських окупантів перед ударом FPV-дронів бійців 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» імені полковника Петра Болбочана Національної гвардії України. Відео атаки опубліковано на офіційних ресурсах бригади.







«Окупанти не перестають дивувати! Один намагався збити наш дрон берцем — звісно, промахнувся. А FPV-дрон — ні. Інший сподівався відбитися автоматом. Даремно. Коли дуже хочеться жити, але не на своїй землі — все закінчується саме так», — прокоментували бійці «Спартана».



За даними Генштабу, тільки за минулу добу втрати російських військ склали 1030 осіб.