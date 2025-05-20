РФ атакувала пасажирський автобус у Херсоні: є постраждалі

Результат атаки дрона РФ на автобус у Херсоні. Фото: Херсонська МВА

Уранці в Херсоні пасажирський автобус комунального підприємства «Херсонський комунальний транспортний сервіс» був атакований російським безпілотником. Про це повідомляє Херсонська міська військова адміністрація.



Атака сталася в Дніпровському районі міста. Унаслідок удару двоє пасажирів дістали мінно-вибухові травми та контузії. Одна з постраждалих — жінка 1960 року народження. Їй надається вся необхідна медична допомога.

Результат атаки дрона РФ на автобус у Херсоні. Фото: Херсонська МВА

Пізніше до медиків звернувся ще один поранений — 56-річний чоловік, також із контузією та травмами. Автобус зазнав значних пошкоджень.



«У зв'язку з високою активністю ворожих безпілотників тимчасово скорочено маршрути до проспекту Незалежності», - повідомили у військовій адміністрації міста.

Нагадаємо, російські війська в ніч на 20 травня завдали удару безпілотниками по Дніпропетровській області. Також окупанти вбили одного мирного жителя Донецької області – у місті Сіверськ.