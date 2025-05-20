Російський FPV-дрон збив український гексакоптер Vampire

Ймовірно, вперше зафіксовано випадок, коли ворожий FPV-дрон з оптоволоконним управлінням знищує повітряну ціль. Відео інциденту опублікував Telegram-канал WarArchive.
Ціллю став український гексакоптер Vampire, який, імовірно, виконував логістичне завдання і доставляв вантаж на важкодоступну позицію.
«У нинішніх умовах, коли небо насичене FPV-дронами, класична ротація і постачання майже неможливі. Саме тому доводиться все частіше покладатися на дрони — навіть для логістики», - йдеться в описі до відео.
Інцидент підкреслює швидкий розвиток тактики застосування FPV-дронів, включно з їх використанням у повітряній боротьбі.
Раніше повідомлялося, що на лінії бойового зіткнення російські війська активно використовують оптоволоконні кабелі для управління дронами.
Нагадаємо, Україна та НАТО об'єднують зусилля для протидії FPV-дронам на оптоволокні.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях