Російський FPV-дрон збив український гексакоптер Vampire

Гексакоптер Vampire в об'єктиві російського FPV-дрона з оптоволоконним управлінням. Фото: кадр із відео

Ймовірно, вперше зафіксовано випадок, коли ворожий FPV-дрон з оптоволоконним управлінням знищує повітряну ціль. Відео інциденту опублікував Telegram-канал WarArchive.



Ціллю став український гексакоптер Vampire, який, імовірно, виконував логістичне завдання і доставляв вантаж на важкодоступну позицію.



«У нинішніх умовах, коли небо насичене FPV-дронами, класична ротація і постачання майже неможливі. Саме тому доводиться все частіше покладатися на дрони — навіть для логістики», - йдеться в описі до відео.



Інцидент підкреслює швидкий розвиток тактики застосування FPV-дронів, включно з їх використанням у повітряній боротьбі.

Раніше повідомлялося, що на лінії бойового зіткнення російські війська активно використовують оптоволоконні кабелі для управління дронами.



Нагадаємо, Україна та НАТО об'єднують зусилля для протидії FPV-дронам на оптоволокні.