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США не слід було втручатися в конфлікт в Україні — Трамп

20 травня 2025, 10:55

США не слід було втручатися в конфлікт в Україні — Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

Конфлікт в Україні мав залишатися проблемою Європи, США не слід було втручатися. Про це заявив президент США Дональд Трамп за результатами телефонної розмови із лідером Кремля Володимиром Путіним.

Трамп зробив ще кілька заяв після розмови із Володимиром Путіним.

«Я розгляну варіанти з нарощуванням постачання зброї Києву, але вірю в врегулювання конфлікту в Україні», — сказав він.

Трамп також зазначив, що США має шанс добитися миру в Україні, «тому я не посилюю санкції».

Президент США заявив, що за 2 – 4 тижні можна буде сказати, чи робить Україна достатньо для припинення конфлікту та досягнення миру.

«Росія не тягне час у переговорах щодо України», — сказав він.

Трамп наголосив, що американських солдатів в Україні не буде.

Раніше повідомлялося, що 19 травня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову із главою Кремля Володимиром Путіним. Про це під час спілкування з російськими ЗМІ у Сочі повідомив сам Путін. За його словами, розмова тривала понад дві години.

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