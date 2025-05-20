Окупант вижив після автоматної черги собі в голову

Солдат РФ випускає чергу собі в голову. Фото: кадр із відео

Поранений російський піхотинець, доведений до відчаю, випустив собі в голову чергу з автомата. Однак кулі не зачепили життєво важливі органи — він залишився живий. Відео інциденту опублікував на своєму Telegram-каналі український журналіст Юрій Бутусов.



Під час штурмів російські окупанти нерідко не доходять до позицій Сил оборони України, потрапляючи під щільний вогонь й удари дронів ще на підходах. Деякі, опинившись пораненими та без підтримки, обирають самогубство.



У результаті російські військові нерідко використовують стрілецьку зброю або гранати, адже спроби здатися часто обертаються смертю від власних FPV-дронів — таким чином командування усуває потенційних полонених.

Раніше бійці 18 Слов'янської бригади показали інструкцію із самоліквідації, яка була знайдена у солдата РФ. Крім того, під Покровськом було зафіксовано момент самопідриву російського окупанта.



Нагадаємо, аеророзвідка 67-ї окремої механізованої бригади також зафіксувала черговий випадок самогубства російського солдата на Сумщині.