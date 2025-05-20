Війська РФ 27 разів за добу обстріляли населені пункти Донецької області: одну людину вбито, 6 поранено — ОВА

Наслідки російського обстрілу одного із населених пунктів Донецької області 19 травня. Фото: ОВА

Російські військові протягом минулої доби 27 разів обстріляли населені пункти Донецької області. В результаті було вбито одну людину, 6 поранено. Про це станом на 20 травня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Білицькому, Родинському пошкоджено по одному будинку, у Мирнограді – два.

Краматорський район. У Лимані поранено 2 особи, пошкоджено автомобіль; у Зарічному пошкоджено 11 будинків, у Кривій Луці – 2 автомобілі. У Краматорську поранено 3 людей, пошкоджено кілька підприємств. У Слов'янську пошкоджено 7 будинків та підприємство. У Миколаївці пошкоджено 4 будинки та лінію електропередач. У Берестці Іллінівської громади пошкоджено 3 будинки. У Костянтинівці поранено 1 особу, пошкоджено 2 будинки та об'єкт інфраструктури; частина міста знеструмлена.

Бахмутський район. У Сіверську загинула 1 особа, пошкоджено 5 будинків.

З лінії фронту евакуйовано 251 особу, з них 24 дитини, повідомив начальник ОВА.