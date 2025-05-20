Парламент Угорщини остаточно схвалив вихід країни з Міжнародного кримінального суду

Парламент Угорщини затвердив вихід країни із Міжнародного кримінального суду. Фото: Hungary Travel

Парламент Угорщини схвалив законопроект, який розпочинає процес виходу країни з Міжнародного кримінального суду, повідомляє Reuters.

Зазначається, що за ухвалення документа проголосували 134 депутати, проти виступили 37.

«Угорщина рішуче відкидає використання міжнародних організацій, зокрема кримінальних судів, як інструментів політичного впливу», — йдеться у прийнятому документі.

Угорщина оголосила про вихід із Міжнародного кримінального суду після того, як до країни приїхав прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаніягу, щодо якого діє міжнародний ордер на арешт. Угорщина відкинула ідею арешту Нетаніягу.

Рішення Угорщини вийти з Міжнародного кримінального суду набуде чинності за рік, йдеться у повідомленні.