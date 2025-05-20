Парламент Угорщини остаточно схвалив вихід країни з Міжнародного кримінального суду

Парламент Угорщини схвалив законопроект, який розпочинає процес виходу країни з Міжнародного кримінального суду, повідомляє Reuters.
Зазначається, що за ухвалення документа проголосували 134 депутати, проти виступили 37.
«Угорщина рішуче відкидає використання міжнародних організацій, зокрема кримінальних судів, як інструментів політичного впливу», — йдеться у прийнятому документі.
Угорщина оголосила про вихід із Міжнародного кримінального суду після того, як до країни приїхав прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаніягу, щодо якого діє міжнародний ордер на арешт. Угорщина відкинула ідею арешту Нетаніягу.
Рішення Угорщини вийти з Міжнародного кримінального суду набуде чинності за рік, йдеться у повідомленні.
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