У «шахеди» росіяни стали встановлювати більш смертоносні бойові частини — Defence Express

Росіяни стали оснащувати безпілотники більш смертоносними бойовими частинами. Фото: Defense Express

Ударні безпілотники типу «Шахед» стали ще смертоноснішими: у них почали встановлювати нові комбіновані 90-кілограмові бойові частини. Про це пише українське спеціалізоване видання Defense Express.

Зазначається, що нова бойова частина КОФЗБЧ для БПЛА має комбіновану кумулятивну, осколкову, фугасну і запальну дію.

Кумулятивна дія — пробиває стіни та перекриття, удар може пройти через кілька поверхів;

Уламкова дія — розлітаються сотні металевих уламків, які можуть поранити або вбити людей поряд;

Фугасна дія — потужний вибух, що руйнує стіни, вікна та двері;

Запальна дія може викликати пожежу навіть при частковому пошкодженні будівлі.

Раніше повідомлялося, що на всіх фронтах фіксується зростання атак російських безпілотників нового типу, які оснащені системами штучного інтелекту. ЗСУ фіксують до 30-50 вильотів таких дронів щодня на трьох напрямках.