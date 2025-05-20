РФ штурмує Оріхівський напрямок малими групами

На Оріхівському напрямку російські війська щодня йдуть в атаку малими групами по 3-5 осіб. Використовують різні тактики: штурмують на баггі та мотоциклах, діють уночі, вдень, у дощ і туман, у пончо та «кікіморах», постійно намагаючись знайти слабке місце. Про це повідомив боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов із позивним «Осман».



««Для них все закінчується однаково — погано. Отримують ***** від наших дронів і намагаються виповзти на евакуацію. Тих, хто намагається здатися, росіяни знищують своїми FPV-дронами», - зазначив він.

На лівому фланзі, за його словами, ситуація складніша: українські Сили оборони утримують позиції й завдають ворогу втрат, але інтенсивність штурмів відчувається.

За даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби на Оріхівському напрямку українські військові відбили чотири атаки ЗС РФ — у районі Малої Токмачки та біля Степового.