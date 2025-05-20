Дрон атакував пункт видачі гумдопомоги на Сумщині

На Сумщині російський безпілотник атакував мирних жителів під час видачі гуманітарної допомоги. Про це повідомляє Telegram-канал Офісу Генпрокурора України.



За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).



За даними слідства, 20 травня 2025 року близько 11:00 окупанти вдарили дроном по місцю, де відбувалася видача гуманітарної допомоги жителям селища Велика Писарівка Охтирського району. Унаслідок атаки 57-річний чоловік дістав поранення і був госпіталізований.



Ще одному 51-річному чоловікові надали медичну допомогу на місці. Досудове розслідування здійснюють слідчі Охтирського районного відділу поліції ГУ НП у Сумській області.