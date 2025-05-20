Ділянка траси Покровськ-Добропілля стає дедалі небезпечнішою

Техніка між Покровськом та Добропіллям. Фото: кадр із відео

Ділянка траси між Покровськом і Добропіллям стає дедалі небезпечнішою — у мережі з'явилися свіжі кадри, на яких видно, як по дорозі б'ють, зокрема й по цивільному транспорту.



Тим часом у місцевих пабліках поширюється інформація про необхідність посилити захист шляхів пересування від ворожих дронів, особливо на Краматорському напрямку.



«Ураження нашої техніки на Добропільській дорозі — прямий наслідок байдужості та безвідповідальності з боку влади. Попри неодноразові заклики облаштувати захисні коридори на Краматорському напрямку, жодних реальних дій так і не зроблено. І, що найгірше — відповідальності за цю бездіяльність ніхто не несе», - написав військовослужбовець Станіслав Бунятов, позивний «Осман».



Раніше у ніч на 20 травня міста Краматорськ і Миколаївка на Донеччині зазнали атаки російських дронів.