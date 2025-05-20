Нові вакансії з дронами: оголошення від центру зайнятості Донеччини

Українські дрони. Фото: 18 Слов'янська бригада НГУ

Донецький обласний центр зайнятості запрошує всіх охочих долучитися до онлайн-заходів, присвячених працевлаштуванню в секторах безпеки та оборони.



21 травня 2025 року об 11:00 відбудеться онлайн-презентація вакансій Головного управління Нацполіції в Донецькій області. Будуть презентовані вакансії стрільців поліцейського батальйону особливого призначення, а також надані роз'яснення щодо умов служби, вимог до кандидатів та кар'єрних перспектив.



22 травня 2025 року о 12:00 відбудеться ключовий захід — онлайн-презентація вакансій Батальйону безпілотних систем 18-ї Слов'янської бригади. Учасникам розкажуть про напрямки роботи підрозділу, умови служби, вимоги до фахівців з безпілотних технологій і можливості зростання в цій високотехнологічній сфері.



Заходи відбуваються в онлайн-форматі, тож долучитися може кожен, незалежно від місця перебування. Деталі участі та реєстрація за посиланням — у кар'єрного радника, а також за телефоном: 0-800-33-61-67.



