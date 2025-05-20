Боєць ГУР витягнув підбитий MaxxPro з поля бою на трьох колесах

Евакуація MaxxPro. Фото: кадр із відео

Боєць української розвідки евакуював підбитий броньовик MaxxPro з поля бою — на трьох колесах і під обстрілами. Відео опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.







Інцидент стався на Куп'янському напрямку. Бійці «Спецпідрозділу Тимура» виїхали на завдання, коли російські сили підбили їхній броньовик M1224 MaxxPro. Екіпаж встиг покинути машину і продовжив виконання завдання.



Щоб врятувати техніку, боєць із підрозділу логістики ГУР особисто перевірив стан транспорту. Переконавшись, що двигун працює, він сів за кермо і вивів броньовик з-під обстрілу — на трьох колесах, зі скреготом металу та іскрами по асфальту.