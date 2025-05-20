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Лубінець розкритикував положення закону про вилучення пенсій із рахунків переселенців

20 травня 2025, 17:45

Лубінець розкритикував положення закону про вилучення пенсій із рахунків переселенців

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: РБК-Україна Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: РБК-Україна

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розкритикував положення Закону «Про Державний бюджет на 2025 рік», який дозволяє вилучати пенсійні кошти з рахунків внутрішньо переміщених осіб (ВПО), якщо вони не користувалися ними понад рік або не пройшли фізичної ідентифікації.

«Примусове вилучення коштів можливе лише у випадках, передбачених законом, з повним відшкодуванням вартості», — заявив омбудсман.

На сьогоднішній день залишки на пенсійних рахунках ВПО, які не використовувалися понад рік, становлять близько 10 млрд. гривень.

Лубінець закликав Верховну Раду скасувати статтю 40 Закону «Про Державний бюджет на 2025 рік», яка дозволяє таке вилучення, та внести відповідні зміни до законодавства.

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