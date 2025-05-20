Росія щільно застосовує авіацію на двох напрямках у Донецькій області – НГУ

Російський винищувач Су-35. Фото: «Ростех»

У районах відповідальності підрозділів НГУ найінтенсивніші бої спостерігаються на Покровському та Торецькому напрямках. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник Національної гвардії України Руслан Музичук.



За його словами, на цих напрямках фіксується досить щільне застосування російської авіації.



«Тобто ворог працює для того, щоб завдавати авіаційного ураження – здебільшого це авіабомби. Сумарно, якщо проаналізувати, то минулого тижня по позиціях Національної гвардії були завдані 89 авіаційних ударів. І більшість з них – це саме Покровський та Торецький напрямки», – розповів Музичук.

Нагадаємо, що Росія накопичила велику кількість військ і наступає по флангах Покровського напрямку.