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Росія щільно застосовує авіацію на двох напрямках у Донецькій області – НГУ

20 травня 2025, 18:40

Росія щільно застосовує авіацію на двох напрямках у Донецькій області – НГУ

Російський винищувач Су-35. Фото: «Ростех» Російський винищувач Су-35. Фото: «Ростех»

У районах відповідальності підрозділів НГУ найінтенсивніші бої спостерігаються на Покровському та Торецькому напрямках. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник Національної гвардії України Руслан Музичук.

За його словами, на цих напрямках фіксується досить щільне застосування російської авіації.

«Тобто ворог працює для того, щоб завдавати авіаційного ураження – здебільшого це авіабомби. Сумарно, якщо проаналізувати, то минулого тижня по позиціях Національної гвардії були завдані 89 авіаційних ударів. І більшість з них – це саме Покровський та Торецький напрямки», – розповів Музичук.

Нагадаємо, що Росія накопичила велику кількість військ і наступає по флангах Покровського напрямку.

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