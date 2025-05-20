З Дружківської громади за останній тиждень примусово евакуйовано 30 сімей із дітьми

За останній тиждень 30 сімей з дітьми евакуювали із Дружківської громади. Фото: МВА

У Дружківській громаді продовжується примусова евакуація сімей з дітьми з населених пунктів, які перебувають у небезпечній близькості до зони бойових дій. Про це сьогодні повідомив начальник міської військової адміністрації (МВА) Андрій Панков.

«На підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької області, в кількох населених пунктах громади триває обов'язкова евакуація сімей з дітьми. Йдеться про села Олексієво-Дружківка, Миколайпілля, Новопавлівка, Павлівка, Петрівка, Приют, Софіївка, Торське та Торецьке», — написав він у соціальній мережі.

Панков зазначив, що на момент оголошення примусової евакуації у цих селах проживало 218 сімей, у яких виховується 341 дитина.

«За останній тиждень 30 сімей вже виїхали. Евакуацію із села Софіївка завершено повністю», — повідомив начальник ИВА.

Він також зазначив, що до евакуаційних заходів залучено рятувальників, поліцейських, евакуаційні бригади «Білі Янголи», працівників місцевого самоврядування та благодійні організації.

За словами Панкова, для сімей, які готові виїжджати самостійно, благодійники надають транспорт та супровід. Інших евакуюють до Києва та Черкас.