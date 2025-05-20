ЗСУ просунулися вздовж залізниці під Торецьком – ISW

Ситуація на Торецькому напрямку. Фото: карта ISW

Українські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 18 травня, свідчать про те, що ЗСУ просунулися вздовж залізниці на південний схід від селища Диліївка.



Українські сили також нещодавно просунулися у Луганській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 травня, свідчать про те, що ЗСУ просунулися на захід від села Сергіївка.



Крім того, українська армія нещодавно просунулася у Курській області. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 19 травня, свідчать про те, що ЗСУ просунулися на південній околиці селища Тьоткіно.

Нагадаємо, що ЗСУ зачистили від російських військ Вільне Поле на Донеччині, раніше окупанти заявили про «захоплення» села.