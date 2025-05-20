Російські війська хочуть остаточно вийти до водосховища річки Жеребець під Лиманом – «Хортиця»

Ситуація поблизу водосховища річки Жеребець на Донеччині. Фото: карта DeepState

На Лиманському напрямку росіяни активно намагаються просунутися у бік водосховища річки Жеребець. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, війська РФ до нього частково вийшли, але хочуть остаточно вийти й у південній частині.



«Плюс постійні наступи по всій лінії – на ту саму Зелену Долину, на ту саму Ямполівку. Тому фактично росіяни просто активно атакують на легковій техніці по всій лінії розмежування», – сказав речник ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що Росія щільно застосовує авіацію на двох напрямках у Донецькій області.