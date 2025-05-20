Війська Росії зруйнували будівлю міськгазу у Покровську

Зруйнована будівля міськгазу у Покровську. Фото: «Донецькоблгаз»

Російські війська зруйнували будівлю міськгазу у місті Покровськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі «Донецькоблгазу», опублікувавши фото зруйнованої будівлі.



Як зазначили у «Донецькоблгазі», це кадри втрати та болі для всього їхнього підприємства.



«Колись тут вирувало життя. Тут проводились наради, складалися плани, виконувались ремонти. Сьогодні ці стіни у руїнах. Щоденні обстріли з боку Росії намагаються знищити не лише інфраструктуру – вони б'ють по наших людях, по наших будинках. Але ми залишаємось. Ми пам'ятаємо. І ми відновимо», – заявили у підприємстві.

Нагадаємо, що російська армія зруйнувала дитячо-юнацьку спортивну школу у Покровську.