«Намацали слабке місце»: у DeepState заявили про погіршення ситуації для ЗСУ поблизу кордону Донецької та Запорізької областей

Ситуація поблизу кордону Донецької та Запорізької областей. Фото: карта DeepState

Погіршилася ситуація у районі відрізка сіл Новопіль-Зелене Поле-Новосілка. Про це повідомили аналітики DeepState.



Ці села розташовані поблизу кордону Донецької та Запорізької областей. Війська Росії після попередніх успіхів на південь від Новополя та на південь від Новосілки продовжують чинити активний тиск на позиції Сил оборони України, користуючись проблемами на відрізку. Зокрема, окупанти залучають велику кількість піхоти різними групами як по кілька людей, так і по 5-10.



Наразі ЗС РФ активно рухаються по посадках, займають їх, накопичуються там і намагаються атакувати далі. Так, росіянам вдалося намацати слабке місце у напрямку Зеленого Поля, рухаючись східними околицями Новополя і намагаючись накопичуватися в південній частині Зеленого Поля. Водночас загарбники намагаються рухатися у бік села з району Новосілки, що створює несприятливу обстановку для українських бійців між Новополем та Новосілкою.



«На жаль, знову просідає чесність інформації від суміжників. Поки президентська бригада і 31-ша ОМБр утримують виступ і підходи зі сходу, ворог просто обійшов бійців, які героїчно тримають оборону проти переважаючого противника. Знову простежується питання проблем залучення ТРО з їх обмеженими ресурсами», – зазначили у DeepState.

Нагадаємо, що раніше 20 травня аналітики DeepState заявили про просування російських військ на кордоні Донецької та Запорізької областей.