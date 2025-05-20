Головне за день: РФ вдарила по пасажирському автобусу в Херсоні. Україна почне враховувати страховий стаж за кордоном

Політика



Перед розмовою Трампа з Путіним США передали Росії список із дев'яти своїх громадян, засуджених у РФ, яких хочуть повернути в рамках потенційного обміну. Агентство Reuters опублікувало цей список, отримавши його від неназваного джерела, близького до Кремля.



ЄС схвалив 17 пакет санкцій проти Росії. Він стосується майже 200 кораблів «тіньового флоту» РФ і містить нові заходи щодо вирішення гібридних загроз та прав людини.



Дональд Трамп заявив, що не вводитиме подальших санкцій проти Росії, «оскільки є шанс» на прогрес у напрямку припинення вогню, передає СNN.



Суспільство



Кабмін прийняв постанову, яка дозволяє включати страховий стаж, отриманий українцями за кордоном, для визначення права на пенсію в Україні. Для цього необхідно документально підтвердити наявність такого стажу.



Із Дружківської громади за останній тиждень примусово евакуйовано 30 сімей із дітьми. Евакуацію із села Софіївка завершено повністю.



Бойові дії



Російські військові атакували пасажирський автобус у Дніпровському районі Херсона. Поранено двох людей. Через атаку армії РФ пошкоджено гідротехнічні споруди у Великописарівській громаді Сумської області, поранено двох людей.



Двоє поліцейських і троє військовослужбовців Нацгвардії постраждали внаслідок удару безпілотником «Блискавка» по блокпосту на Харківщині 19 травня.



Нещодавно у російських соціальних мережах розповсюдили відео, в якому війська РФ нібито захопили село Вільне поле Донецької області. У прес-службі 128-ї гірничо-штурмової бригади ЗСУ спростовують цю інформацію.



На Лиманському напрямі росіяни активно намагаються просунутися у бік водосховища річки Жеребець. Про це повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов. За його словами, війська РФ до нього частково вийшли, але хочуть остаточно вийти і у південній частині.