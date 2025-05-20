Російська армія з двох боків намагається підійти до Костянтинівки – ЗСУ

Ситуація поблизу Костянтинівки. Фото: карта DeepState

Росіяни насамперед зацікавлені у тому, щоб становити загрозу для міста Костянтинівка Донецької області. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, саме з цією метою армія РФ намагається прорватися на північ від траси «Покровськ-Костянтинівка» і одночасно обійти з боку міста Часів Яр.



«Основні наші зусилля спрямовані на те, щоб не дати ворогу цього зробити», – зазначив речник ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли про ситуацію та бої поблизу траси «Покровськ-Костянтинівка».