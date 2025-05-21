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«Шахеди» вночі атакували Київську область: постраждала родина з дітьми

21 травня 2025, 08:46

«Шахеди» вночі атакували Київську область: постраждала родина з дітьми

Наслідки атаки «шахедів» на Бориспільський район Київщини. Фото: Київська ОВА Наслідки атаки «шахедів» на Бориспільський район Київщини. Фото: Київська ОВА

Вночі 21 травня дрони-камікадзе «Шахед» атакували Бориспільський район Київської області. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Внаслідок атаки постраждала родина. У хлопця 17 років, дівчинки 3 років та їхньої 42-річної мами гостра реакція на стрес. У хлопчика 13 років різана рана стопи, а у 30-річного чоловіка різана рана надбрівної дуги.

Падінням уламків збитого БПЛА пошкоджений приватний будинок, де знаходилися постраждалі. У будівлі вибиті вікна та пошкоджений дах.

Також пошкоджені нежитловий будинок, автомобіль, склади та господарські споруди.

Нагадаємо, що у «шахеди» росіяни стали встановлювати більш смертоносні бойові частини.

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