У Нацгвардії назвали кількість загиблих та постраждалих внаслідок російського удару по полігону ЗСУ у Сумській області

Росіяни завдали ракетного удару по військовому полігону ЗСУ у Сумській області. Є загиблі та поранені. Скріншот відео

Учора ввечері росЗМІ повідомили про удар «Іскандером» по тренувальному табору ЗСУ біля Шостки Сумської області. Відео опублікували, зокрема, РІА Новини та ТАСС у своїх телеграм-каналах.

У повідомленнях із посиланням на Міноборони РФ сказано, що російські війська ударом ракети «знищили до 70 українських військових у таборі підготовки на Сумщині».

Пізніше у Сумській обласній військовій адміністрації повідомили про ракетний удар у Шосткінській громаді.

«По Шосткінській громаді ворог завдав ракетного удару. Пошкоджено інфраструктуру одного з підприємств. Триває аварійно-рятувальна операція. Наслідки удару ворога з’ясовуються», — написав Олег Григоров, начальник ОВА, у соцмережах.

Сьогодні вранці, 21 травня, Національна гвардія України опублікувала заяву, в якій підтверджено атаку росіян на полігон.

«Командування Національної гвардії України та правоохоронні органи дадуть жорстку правову оцінку діям усіх посадових осіб за результатами перевірки та розслідування трагічного випадку, що стався вчора внаслідок ракетного удару в Сумській області», — йдеться у заяві.

Зазначається, що в результаті удару під час проведення занять на стрільбищі військової частини загинули 6 військовослужбовців, понад 10 дістали поранень.

У НГУ заявили, що за фактом трагедії проводиться службове розслідування. Командира військової частини усунено, необхідну інформацію передано правоохоронним органам.

На новину відреагував відомий волонтер Сергій Стерненко, який уточнив, що удару росіяни завдали по прифронтовій зоні біля кордону з Росією.

«Сумщина. Менш ніж 50 км до кордону з РФ. І знову скупчення особового складу/шикування у прифронтовій зоні, де регулярно літають ворожі розвідБПЛА», — прокоментував Стерненко інцидент.

Він зазначив, що не знає про втрати, але назвав ситуацію показовою.