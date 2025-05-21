ППО України збила 63 ворожі дрони за ніч

ППО України. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 21 травня російські війська атакували територію України 76 ударними безпілотниками, зокрема дронами-камікадзе Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.







Як повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ, станом на 09:00 засобами ППО знищено 63 ворожі БПЛА. З них 22 збито вогневими засобами, ще 41 — подавлено або виведено з ладу засобами радіоелектронної боротьби.



Атака припала на східні, північні та центральні регіони країни. Унаслідок ударів постраждали Харківська та Сумська області.

Раніше «Шахеди» вночі атакували Київську область, постраждала родина з дітьми.