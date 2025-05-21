Українські війська відбили штурм позицій у Торецьку: піхота РФ рухалася вулицею у повний зріст

Оператори БПЛА штурмового полку «Цунамі» бригади «Лють» Нацполіції відбили штурм українських позицій у місті Торецьк Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі бригади.
Посеред дня і відкрито у повний зріст російська піхота рухалася однією з вулиць міста.
Ці дії ЗС РФ помітили аеророзвідники, а після виявлення групи в бій вступили оператори ударних дронів. Внаслідок цього окупанти знищені ще до того, як змогли наблизитися до позицій.
«Безглуздий штурм провалився», – зазначили у бригаді.
Нагадаємо, що ЗСУ зачистили від російських військ Вільне Поле на Донеччині, раніше окупанти заявили про «захоплення» села.