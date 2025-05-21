ФСБ затримала жительку окупованого Донецька: її підозрюють «у фінансуванні ЗСУ»

Затримання жительки окупованого Донецька. Фото: кадр із відео

Співробітники ФСБ за нібито фінансування ЗСУ затримали жительку окупованого Донецька. Про це стало відомо з повідомлення місцевого проросійського видання «ДАН» з посиланням на так зване «Управління ФСБ по ДНР».



Загарбники заявили, що жінка нібито неодноразово переказувала гроші на електронні банківські картки, які використовуються для допомоги українським військовим.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року ФСБ затримала жителя захопленого Донецька, його підозрюють «у пособництві під час підготовки підриву авто Міноборони РФ».