Трамп сказав Зеленському, що РФ та Україна мають самі домовитися про завершення війни — NYT

Президент США Дональд Трамп. Фото: NBC News

Президент США Дональд Трамп повідомив президенту України Володимиру Зеленському та лідерам країн Європи, що Москва та Київ мають самостійно знайти рішення, яке дозволить завершити війну. Про це написала 20 травня американська газета The New York Times, посилаючись на джерела.

Зазначається, що Трамп заявив про це після телефонної розмови із главою Кремля Володимиром Путіним 19 травня.

Газета зробила висновок, що Трамп, схоже, виходить із безрезультатних переговорів щодо припинення вогню між Росією та Україною.

Шість чиновників, знайомих із ходом обговорення, повідомили NYT, що Трамп відмовився від своїх власних загроз, що США приєднаються до європейських санкцій щодо Росії.

Високопоставлений європейський чиновник сказав, що Трамп, ймовірно, ніколи не був зацікавлений у тому, щоб приєднатися до санкцій у разі, якщо Росія відмовиться припинити вогонь.

Неназваний чиновник Білого дому заявив, що додаткові санкції США проти Росії завадять розвитку бізнесу, а Трамп хоче максимально розширити економічні можливості для американців.