МіГ-29 ЗСУ знищив будівлю з окупантами ударом HAMMER

Авіаудар по будівлі з окупантами. Фото: кадр із відео

Екіпаж винищувача МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ знищив будівлю з живою силою противника точним скиданням високоточного боєприпасу AASM HAMMER. Про це повідомили бійці Повітряних сил у блозі «Соняшник».



Крім того, за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України вразили дев'ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 980 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, дві бойові броньовані машини та 23 артилерійські системи.



Також ЗСУ збили 71 БпЛА оперативно-тактичного рівня та знищили 76 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів, а також важку вогнеметну систему.