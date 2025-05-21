Дрони атакували оборонний завод в Орловській області РФ

В Орловській області Росії безпілотники атакували оборонний завод. Ілюстративне фото

В Орловській області РФ внаслідок атаки дронів пошкоджено будівлю Болхівського заводу напівпровідникових приладів. Про це написав у своєму телеграм-каналі губернатор Андрій Кличков.

Він також зазначив, що у місті Болхів пошкоджено кілька приватних житлових будинків.

«За уточненою інформацією, внаслідок масованої ворожої атаки БПЛА у місті Болхові отримали пошкодження кілька приватних житлових будинків та будівля Болхівського заводу напівпровідникових приладів. Наразі на місцях події ведуться роботи з усунення наслідків атаки. Постраждалих немає», — написав глава області.

Цей завод перебуває під західними санкціями. На ньому виробляють мікросхеми, напівпровідники, індикатори, мікроскладання. Продукція заводу також використовується у системах зв'язку, управління, РЕБ, тренажерах для танків та ракетних комплексів.