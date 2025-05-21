За добу російські військові 21 раз обстріляли населені пункти Донецької області: є поранені

Наслідки російського обстрілу одного із населених пунктів Донецької області 20 травня. Фото: ОВА

Протягом минулої доби війська РФ 21 раз обстріляли населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 21 травня повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

Покровський район. У Мирнограді поранено 1 особу, пошкоджено 5 будинків.

Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади пошкоджено 7 будинків. У Святогірську пошкоджено один будинок та кілька об'єктів на території бази відпочинку. В Іллінівці пошкоджено об'єкт інфраструктури. У Костянтинівці поранено 1 особу, пошкоджено 3 адмінбудинки, 2 багатоповерхівки, 4 гаражі, автомобіль, лінію електропередач та газопровід.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.

З прифронтових територій евакуйовано 338 осіб, із них 82 дитини, зазначив начальник ОВА.