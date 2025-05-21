Російська авіація скинула сім авіабомб на Костянтинівку: у місті багато пошкоджень та є поранена

Наслідки ударів по Костянтинівці. Фото: Костянтинівська МВА

21 травня о 04:20 російські окупанти авіабомбами ФАБ-250 завдали сім авіаударів по місту Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



Пошкоджені два навчальні заклади, два багатоповерхові будинки, адміністративна будівля комунального підприємства, газопровід, лінія електромережі, чотири гаражі, пам'ятна споруда та легковий автомобіль.



Внаслідок ударів поранення отримала одна людина.

Нагадаємо, що російські окупанти за добу поранили одну людину в Донецькій області.