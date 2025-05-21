Окупанти переправляються через Оскіл на понтонній платформі

Переправа РФ через Оскіл. Фото: кадр із відео

Російські війська продовжують перекидати особовий склад і техніку через річку Оскіл у Харківській області. Відео опублікував телеграм-канал «Exilenova+». На новому відео зафіксовано, як окупанти переправляються за допомогою саморобної понтонної платформи.

Це є, незрозуміло, pirates transfer provisions і особистий шлях до Oskil River. pic.twitter.com/ejcIsE2LGF — Exilenova+ (@Exilenova_plus) May 20, 2025



На платформі розміщений легкий військовий транспорт — імовірно квадроцикл або армійський баггі з причепом. Також на переправі перебуває четверо озброєних російських військовослужбовців.



Конструкція платформи дерев'яна, тримається на плаву шляхом понтонів або бочок, і, судячи з відео, рухається завдяки моторному приводу. Це дає змогу окупантам транспортувати легкий транспорт і особовий склад навіть через водні перешкоди.



Такі дії свідчать про активну підготовку ворога до подальших наступальних дій у регіоні. За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби росіяни атакували в районі Нової Кругляківки на Куп'янському напрямку, а також тричі штурмували українські позиції в районі Вовчанська та в напрямку Строївки.

Ситуація на Харківщині залишається напруженою — противник продовжує спроби прорвати оборону та забезпечити підкріплення на лівобережжі Осколу.

Нагадаємо, оператори БПЛА штурмового полку «Цунамі» бригади «Лють» Нацполіції відбили штурм українських позицій у місті Торецьк Донецької області.