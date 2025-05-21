Білий дім має намір витратити 250 млн доларів на депортацію українців зі США — WP

На депортацію українських біженців із США Білий дім планує витратити 250 млн доларів. Ілюстративне фото

Адміністрація Трампа розробила план витратити близько 250 мільйонів доларів, виділених на іноземну допомогу, на висилку біженців із зон конфліктів, які отримали тимчасовий захист у США.

Про це пише американська газета The Washington Post із посиланням на документи міністерства внутрішньої безпеки.

У документах йдеться, що під видворення можуть потрапити понад 200 тисяч українців та 500 тисяч гаїтян. Вони перебувають у США у так званому «тимчасовому захищеному статусі», наданому ще адміністрацією Байдена. Крім цього, згадуються афганці, палестинці, лівійці, суданці, сирійці та єменці.

Міграційна служба ООН не підтримує повернення людей до жодного з цих місць, йдеться у проектах документів.

Для повернення людей у «тимчасовому захищеному статусі» до своїх країн пропонується використати кошти з рахунку для іноземної допомоги США. Туди вони надходять із фондів допомоги міграції та біженцям, які традиційно використовувалися для допомоги біженцям у США та допомоги тим, хто повертається до своїх країн — але коли там стає безпечно.

Проекти документів були позначені як «попередні», пише The Washington Post. Прессекретар міністерства внутрішньої безпеки Тріша Маклафлін охарактеризувала їх як «застарілі». За її словами, міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем «не ухвалила остаточного рішення» про тимчасовий захищений статус для громадян України чи Гаїті.

Проте, як зазначає The Washington Post, минулого тижня міністерство та Держдепартамент підписали угоду, в якій докладно описується той самий процес та вказується сума у 250 мільйонів доларів у вигляді іноземної допомоги, але не називаються громадяни конкретних країн, яких планується депортувати.