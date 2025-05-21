Військовий намагався «продати» довідку про непридатність за $25 000

Затримання військового. Фото: ДБР

На Тернопільщині співробітники ДБР затримали військовослужбовця, який намагався налагодити незаконний бізнес із продажу довідок про непридатність до військової служби. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.



Наприкінці 2024 року військовий запропонував місцевому жителю оформити фіктивну довідку про непридатність із подальшим виключенням із військового обліку. За це він запросив $25 000: $20 000 авансом і $5 000 після отримання документів.



Фігурант запевняв, що має «зв'язки» в одному з територіальних центрів комплектування на Тернопільщині. У разі відмови він погрожував навпаки — прискорити мобілізацію.



Військовослужбовця затримали одразу після передачі другої частини хабаря. Йому вже повідомлено про підозру.

Раніше на Донеччині був затриманий колишній український військовий, звинувачений у державній зраді.