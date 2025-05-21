Росія готує дітей на окупованій Луганщині до війни проти України. Що відомо

Учасники «Юнармії» на окупованій Луганщині. Фото: голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник у Телеграм

В окупованій Луганській області мета мілітаризації дітей – стерти українську ідентичність, виховати лояльність до російської влади та готувати їх до війни проти України. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



За його словами, насправді мілітаризація українських дітей – це не хаотичні дії.



«Це цілеспрямована державна політика росіян. Вона закріплена як на законодавчому рівні, так і фінансується досить суттєво. Ця масштабна політика базується на історичних практиках Російської імперії та СРСР. При цьому Росія застосовує перевірені механізми: депортація та примусова зміна громадянства, ізоляція від українського середовища, ідеологічна обробка через пропаганду та залучення до військових структур. Дітей готують не просто до «патріотичного виховання». Їх тренують поводженню зі зброєю, формують ненависть до України, умовно кажучи, вчать воювати. З дітьми працюють не волонтери, а колишні військові, які перебувають під повним контролем спецслужб», – розповів Харченко.



Начальник Луганської ОВА зазначив, що на окупованій Луганщині діють 102 загони так званої «Юнармії».



«У них беруть участь понад 6000 дітей. Це тільки ті, кого вже зараз готують до війни з Україною. Водночас 47 тисяч дітей та підлітків залучені до так званого пропагандистського «Руху перших». Раніше загарбники говорили, що мали намір відновити піонерію. Однак під час вторгнення в Україну почали все частіше залучати молоде покоління до заходів, пов'язаних з війною. Зокрема, проводять регулярні зустрічі з військовими, наполягають на продовженні спілкування з ними у майбутньому, вчать керувати безпілотниками, популяризують пілотну діяльність та реєструють дітей на російському порталі державних послуг у цьому напрямку», – додав він.

Нагадаємо, що в окупованому Луганську мають намір завершити облаштування військового навчального центру для молоді.