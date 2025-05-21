Українські десантники відбили штурм бронетехніки та піхоти російських військ на Новопавлівському напрямку: кадри

Знищена російська бронетехніка на Новопавлівському напрямку. Фото: кадр із відео

71-ша єгерська бригада ЗСУ відбила штурм бронетехніки та піхоти армії РФ на Новопавлівському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Українські бійці завчасно виявили бронетехніку окупантів. По ній завдали ударів артилерією та FPV-дронами.



«Ті, хто встиг висадитися і намагався втекти в лісосмугах в надії перечекати та відійти вночі, були оперативно виявлені дронами з тепловізорами та знищені», – розповіли в ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли про ситуацію та бої поблизу траси «Покровськ-Костянтинівка».