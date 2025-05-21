Ексрадника Януковича Портнова застрелили в Мадриді — ЗМІ

Колишнього заступника глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова застрелили в столиці Іспанії. Про це повідомили іспанські ЗМІ Cadena SER і Reuters, інформацію також підтвердила місцева поліція.
Іспанська поліція підтвердила, що загиблий внаслідок теракту біля Мадрида – це український юрист та опозиціонер Андрій Портнов pic.twitter.com/GnaOdm5spS— Intoleranter (@koelnnemez) May 21, 2025
За даними журналістів, напад стався близько 09:15 ранку 21 травня в районі Посуело — одному з елітних передмість Мадрида. У момент убивства Портнов підвозив дітей до школи та перебував за кермом автомобіля Mercedes.
У чоловіка вистрілили щонайменше п'ять разів, три кулі влучили в тіло, смертельним став постріл у голову. За попередньою інформацією, до злочину можуть бути причетні двоє або троє осіб. Основна версія — борговий конфлікт.
Поки що офіційних коментарів іспанської влади не надходило. На місці події продовжують працювати правоохоронці.
Довідка: Андрій Портнов народився 27 жовтня 1973 року в Луганську. Працював юристом, з кінця 1990-х очолював юридичні компанії. З 2010 по 2014 роки обіймав високі посади в Адміністрації президента Віктора Януковича. Після Революції гідності виїхав за кордон.
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