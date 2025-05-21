ЗСУ атакували БПЛА з ШІ та бензиновим двигуном

Безпілотник РФ із бензиновим двигуном. Фото: Facebook/Serhii.Flash

Сили оборони України знову зіткнулися з атакою модернізованого безпілотника з елементами штучного інтелекту. Цього разу БПЛА був оснащений бензиновим двигуном, що дозволило йому подолати відстань у 100 кілометрів до українського об'єкта.



Про це повідомив фахівець зі зв'язку та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов. За його словами, такі випадки потребують негайної уваги вищого керівництва.

Начинка нового безпілотника РФ із бензиновим двигуном. Фото: Facebook/Serhii.Flash

«Я попросив винести цю тему на технологічну ставку з Президентом. Мене там немає, тому прошу інших. Намагаюся збирати та систематизувати інформацію з цієї теми, як можу. Прошу надсилати будь-яку інформацію», - написав він на своїй сторінці у Facebook.



Бескрестнов наголосив, що нова модифікація дронів становить додаткову загрозу: бензиновий двигун значно збільшує радіус дії та ускладнює їх виявлення.

Раніше повідомлялося, що на фронті фіксується зростання атак російських безпілотників нового типу, оснащених системами штучного інтелекту.