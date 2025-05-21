Три роки тому російські війська захопили Маріуполь.

Війська РФ рівно три роки тому захопили Маріуполь

Сьогодні виповнюється рівно три роки з того дня, як Росія захопила Маріуполь.

Україна вважає Маріуполь повністю окупованим із 21 травня 2022 року.

З початку вторгнення 24 лютого 2022 року Маріуполь зазнав ударів ракет, авіації та артилерії, почалися запеклі бої за місто. Вже в перші дні було зруйновано інфраструктуру — зникло світло, тепло, вода. З 1 березня Маріуполь опинився у повному оточенні, розпочалася блокада. Гуманітарна ситуація стрімко погіршувалась: нестача їжі, води, медикаментів, масові руйнування, загибель мирних жителів.

Люди ховалися у підвалах та бомбосховищах, у тому числі на території заводу «Азовсталь». Відбулися резонансні атаки — по пологовому будинку, драмтеатру, де ховалися мирні мешканці.

У ході боїв за місто було пошкоджено чи зруйновано понад 90% будівель. За підрахунками Human Rights Watch, бойові дії забрали життя не менше 8 тисяч цивільних, Україна ж заявляє про 25 тисяч загиблих.

У травні 2022 року місто перейшло під повний контроль російських військ. Вони взяли в полон близько двох тисяч українських військових, котрі обороняли «Азовсталь». Станом на травень 2025 року майже дві третини військових досі залишаються у російському полоні.

Нещодавно новий «мер» Маріуполя Олег Моргун заявив про можливе створення на колишньому заводі «Азовсталь» постіндустріального парку. «За «Азовсталь» розмова ходить така, що ніби там і відновлювати особливо нічого, бо завод дуже постраждав. <...> Постіндустріальний парк, можливо, буде», — сказав він.

Моргун повідомив, що нова «адміністрація» з 2024 року відновила у Маріуполі понад 400 приватних будинків, проте місцеві жителі пишуть у соцмережах, що це брехня: люди самі відновлюють свої будинки за свої гроші.