З Дружківської та Шахівської громад Донецької області за минулий тиждень евакуйовано 161 дитину — ОВА

Евакуація дітей із прифронтових територій. Фото: Polskie Radio

Протягом минулого тижня з Дружківської та Шахівської громад Донецької області евакуювано 161 дитину. Про це в ефірі телеканалу ICTV повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«За минулий тиждень ми евакуювали 161 дитину з прифронтових населених пунктів Дружківської та Шаховської громад», — сказав він.

Філашкін зазначив, що примусова евакуація сімей з дітьми триває з 32 населених пунктів області – там досі перебувають 385 дітей.

Нагадаємо, вчора начальник Дружківської міської військової адміністрації Андрій Панков заявив, що за останній тиждень із Дружківської громади 30 сімей з дітьми вже поїхали. Евакуацію із села Софіївка завершено повністю, сказав він.