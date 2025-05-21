З Дружківської та Шахівської громад Донецької області за минулий тиждень евакуйовано 161 дитину — ОВА

Протягом минулого тижня з Дружківської та Шахівської громад Донецької області евакуювано 161 дитину. Про це в ефірі телеканалу ICTV повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
«За минулий тиждень ми евакуювали 161 дитину з прифронтових населених пунктів Дружківської та Шаховської громад», — сказав він.
Філашкін зазначив, що примусова евакуація сімей з дітьми триває з 32 населених пунктів області – там досі перебувають 385 дітей.
Нагадаємо, вчора начальник Дружківської міської військової адміністрації Андрій Панков заявив, що за останній тиждень із Дружківської громади 30 сімей з дітьми вже поїхали. Евакуацію із села Софіївка завершено повністю, сказав він.
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