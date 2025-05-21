У Севастополі тиснуть на магазини за відмову «святкувати» 9 травня

У Севастополі тимчасово окупованого Криму власники малих магазинів стикаються з новою хвилею тиску — тепер через відмову брати участь у «святкуванні» 9 травня. Про це повідомляє рух опору на тимчасово окупованих територіях «Жовта Стрічка».



За інформацією активістів, до торгових точок приходять групи молодих людей у військовій формі без розпізнавальних знаків, але з вираженим кавказьким акцентом. Вони висувають претензії з приводу відсутності прикрас до Дня Перемоги, російського прапора і патріотичної музики.



Неофіційні візитери погрожують повідомити про «порушення» в поліцію і вимагають гроші. Залишається незрозумілим, чи діють вони з власної ініціативи, чи пов'язані з окупаційними силовиками.

Раніше повідомлялося, що в Криму окупаційна влада змушує власників готелів заздалегідь бронювати номери для військових на все літо.



Нагадаємо, що в медустанови Донецька надійшла нова інструкція: чоловіків до 50 років просять вносити в окремі списки та передавати їхні дані у військову комендатуру.