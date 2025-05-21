Z-канали повідомили про захід українських військових до Брянської області РФ

Російські паблики пишуть про захід групи українських військових до Брянської області РФ. Фото: ASTRA

Одразу кілька російських провоєнних каналів сьогодні написали про нібито захід української диверсійно-розвідувальної групи (ДРГ) до Брянської області РФ.

Так, телеграм-канал «Romanov Лайт» заявив, що в районі річки Десна у Вигоничському районі Брянської області «виявлено та блоковано» диверсійну групу.

За даними «Старшого прикордонного загону», йдеться нібито про групу з 7-8 осіб, яких помітили біля населеного пункту Суботово (понад 70 км від кордону з Україною).

Місцеві паблики, у свою чергу, пишуть про перекриття доріг на трасі під селищем Вигоничі у Брянській області (близько 100 км до кордону з Україною).

«Попередньо, йшли річкою», — пише один із брянських каналів.

«Бойові події відбуваються в одному з найбільших у Європі лісових масивів – Брянському лісі. Це сотні квадратних кілометрів густої хащі на лівому березі Десни», — стверджує канал «Рамзай».

Влада спростувала інформацію про захід українських диверсантів.

Так, губернатор Богомаз назвав інформацію про перекриття доріг «фейком», який розповсюджують українські канали. Але при цьому підтвердив, що «нині у Вигоничському районі дійсно перекрито кілька доріг», — нібито через «профілактичні заходи щодо відпрацювання оперативної інформації».