Російські війська FPV-дронами взяли під контроль усі під'їзди до Костянтинівки – ОВА

Наслідки удару по дорозі у Костянтинівці. Фото: Костянтинівська МВА

У місті Костянтинівка Донецької області дуже складна обстановка. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, російські війська за добу не скидають менше ніж 10 авіабомб на місто.



«Усі під'їзні шляхи, які ведуть до міста, ворог узяв під контроль FPV-дронами. Тому залишатися у місті дуже небезпечно», – сказав Філашкін.



Начальник Донецької ОВА зазначив, що у Костянтинівці залишаються близько 9000 тисяч людей.

Нагадаємо, що 21 травня російська авіація скинула сім авіабомб на Костянтинівку, внаслідок чого у місті багато пошкоджень та є поранена.