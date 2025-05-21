На окупованій Донеччині мобільний оператор «Фенікс» з 1 червня підвищує вартість низки тарифних пакетів

У «ДНР» мобільний оператор «Фенікс» з 1 червня підвищує вартість низки тарифних пакетів

Вартість низки тарифних пакетів мобільного оператора «Фенікс» на окупованій частині Донецької області з 1 червня буде підвищено. Про це сьогодні повідомляє видання ДАН із посиланням на «Мінцифри ДНР».

«"Фенікс" зберігає одні з найпривабливіших умов серед мобільних операторів країни, утримуючи максимально низькі ціни на ринку телекомунікацій. Останні три роки абонентська плата за тарифами оператора не змінювалася, тоді як витрати на закупівлю та обслуговування обладнання, розвиток інфраструктури та оренду майданчиків суттєво зросли», — зазначили у «Мінцифри ДНР».

ДАН проаналізував вартість тарифних планів «Фенікс» на даний момент та зіставив їх із цінами, які будуть встановлені на них з 1 червня:

Так, вартість тарифів «Народний» та «Просто дзвінки» буде збільшена зі 120 рублів до 200 рублів на місяць.

«Розмовний» — зі 150 до 220 рублів;

«Зручний» — зі 180 до 240 рублів;

«Море спілкування» — з 200 до 250 рублів;

«Оптимальний» — з 400 до 450 рублів.

Крім того, тариф «Народний інтернет Фенікс» тепер коштуватиме 220 рублів, а «Онлайн» — 350 рублів.