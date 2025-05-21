З Костянтинівської громади рятують дорослих, дітей та тварин

Костянтинівка та село Білокузьминівка (Донецька обл.) знаходяться за 10 км від фронту. Дороги - під постійним ворожим обстрілом.



Рятувальні рейси туди здійснили підрозділ «Білий янгол» та донецькі поліцейські, повідомляється на офіційному сайті МВС України.



У Білокузьминівці та Покровську російські дрони полюють на все, що рухається. Звідти силовики вивезли подружжя з 17-річною онукою, маломобільну жінку після інфаркту, сім котів і двох собак.



Усіх евакуювали до Київської області, де на них чекає житло, соцдопомога та медичний огляд.