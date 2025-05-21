Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

З Костянтинівської громади рятують дорослих, дітей та тварин

21 травня 2025, 16:28

З Костянтинівської громади рятують дорослих, дітей та тварин

З Костянтинівської громади рятують дорослих, дітей та тварин

Костянтинівка та село Білокузьминівка (Донецька обл.) знаходяться за 10 км від фронту. Дороги - під постійним ворожим обстрілом.

Рятувальні рейси туди здійснили підрозділ «Білий янгол» та донецькі поліцейські, повідомляється на офіційному сайті МВС України.

У Білокузьминівці та Покровську російські дрони полюють на все, що рухається. Звідти силовики вивезли подружжя з 17-річною онукою, маломобільну жінку після інфаркту, сім котів і двох собак.

Усіх евакуювали до Київської області, де на них чекає житло, соцдопомога та медичний огляд.

ТЕГИ

Місця
Донецька область Костянтинівська громада
Організації
МВС України Білий янгол
Інше
евакуація обстріли на Донеччині
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Вічний вогонь та вічна брехня: «Велика Перемога» як сакральна релігія РФ
Чому Росія святкує День Перемоги 9 травня та позиціонує себе як єдину переможницю
08 травня 2025, 12:52
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:22
На окупованій Донеччині мобільний оператор «Фенікс» з 1 червня підвищує вартість низки тарифних пакетів
15:18
У Севастополі тиснуть на магазини за відмову «святкувати» 9 травня
14:20
Три роки тому російські війська захопили Маріуполь
11:48
Росія готує дітей на окупованій Луганщині до війни проти України. Що відомо
09:43
ФСБ затримала жительку окупованого Донецька: її підозрюють «у фінансуванні ЗСУ»
23:00
Головне за день: РФ вдарила по пасажирському автобусу в Херсоні. Україна почне враховувати страховий стаж за кордоном
15:54
Окупаційний «мер» Маріуполя заявив про можливе створення на «Азовсталі» постіндустріального парку
23:00
Головне за день: Трамп та Путін обговорили перемир'я. Пушилін пропонує не відновлювати Донбас, а показувати туристам
17:07
ЗСУ ліквідували боксера з Донецька, який воював на боці окупантів: раніше він змагався з Усиком та Ломаченком
15:17
Пушилін заявив, що зруйновані райони Донецької області можна не відбудовувати, а показувати туристам
13:30
У Донецьку чоловіків до 50 років заносять у списки для комендатури
12:57
В окупованому Криму внаслідок атаки знищено склад із боєприпасами та чотири приміщення ЗС РФ
11:30
Екіпаж МіГ-29 ЗСУ знищив штаб окупантів у Новій Каховці
10:32
СБУ знищила РЛС та склади РФ на газових платформах у Чорному морі
14:08
На Луганщині людям не продають ліків
12:52
У Бердянську знайдено тіло дівчинки
12:04
У Донецьку дрон влетів у дерево – пошкоджено лікарню
23:00
Головне за день: Порт Маріуполя під контролем фірми, пов'язаної з армією РФ. Колишнього полоненого судять за співпрацю з окупантами
14:15
Порт у Маріуполі контролює компанія, пов'язана з виробниками безпілотників для армії РФ
13:56
Крим, чотири області та жодних претензій на репарації — «забаганки» Кремля
усі новини
21:22
Ватикан обраний для наступного раунду перемовин між Україною та Росією
20:34
Харківщина: як спотворюється інформація про нібито «наступ»
20:21
ЗС РФ не виходили на кордон Дніпропетровщини — Лисак
18:43
Вихід росіян на кордон Дніпропетровщини — інформація не підтверджена
18:12
Москву та область атакували «невідомі» безпілотники
17:31
Подоляк: Не буде від Росії прийнятних умов
16:51
Пілоти дронів вистежили та знищили захований російський танк Т-80 на Торецькому напрямку: у ЗСУ показали відео
16:46
Франція відновила постачання авіаційного палива для ЗСУ
16:30
Російські FPV-дрони вперше зафіксовано в Межовій
16:28
З Костянтинівської громади рятують дорослих, дітей та тварин
16:22
На окупованій Донеччині мобільний оператор «Фенікс» з 1 червня підвищує вартість низки тарифних пакетів
15:52
Російські війська FPV-дронами взяли під контроль усі під'їзди до Костянтинівки – ОВА
15:44
Z-канали повідомили про захід українських військових до Брянської області РФ
15:32
У Покровську залишаються близько 2000 осіб — МВС
15:18
У Севастополі тиснуть на магазини за відмову «святкувати» 9 травня
15:11
З Дружківської та Шахівської громад Донецької області за минулий тиждень евакуйовано 161 дитину — ОВА
14:57
У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по військовому заводу в Росії: його атакували 10 безпілотників, виникла пожежа
14:20
Три роки тому російські війська захопили Маріуполь
14:05
Російські війська просунулися біля траси «Покровськ-Костянтинівка» – DeepState
13:31
ЗСУ атакували БПЛА з ШІ та бензиновим двигуном
усі новини
ВІДЕО
Захований російський танк Т-80 на Торецькому напрямку. Фото: кадр із відео Пілоти дронів вистежили та знищили захований російський танк Т-80 на Торецькому напрямку: у ЗСУ показали відео
21 травня, 16:51
Вибух складу БК РФ. Фото: кадр із відео На Покровському напрямку вибухнув склад БК російської армії
21 травня, 12:52
Знищена російська бронетехніка на Новопавлівському напрямку. Фото: кадр із відео Українські десантники відбили штурм бронетехніки та піхоти російських військ на Новопавлівському напрямку: кадри
21 травня, 12:14
Переправа РФ через Оскіл. Фото: кадр із відео Окупанти переправляються через Оскіл на понтонній платформі
21 травня, 10:55
Авіаудар по будівлі з окупантами. Фото: кадр із відео МіГ-29 ЗСУ знищив будівлю з окупантами ударом HAMMER
21 травня, 10:16
Затримання жительки окупованого Донецька. Фото: кадр із відео ФСБ затримала жительку окупованого Донецька: її підозрюють «у фінансуванні ЗСУ»
21 травня, 09:43
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір