Російські FPV-дрони вперше зафіксовано в Межовій

У Межовій Дніпропетровської області вперше зафіксовано російські FPV-дрони. Про це повідомив автор телеграм-каналу «Офіцер+».



За його словами, випадки поки що поодинокі та, найімовірніше, йдеться про далекі розвідувальні прольоти, а не системні атаки. Однак це тривожний сигнал: до «дронової кілл-зони» ще далеко, але відстань до лінії бойового зіткнення поступово скорочується.



Від Межової до кордону з Донецькою областю — близько 16 км. Далі, в напрямку Удачного, частина якого знаходиться в «сірій зоні» — ще приблизно 22 км.

Автор також наголосив на погіршенні ситуації в районі Новоолександрівки: за його словами, противник уже кілька днів поспіль має успіхи й утримує захоплені позиції, продовжуючи просування на цьому напрямку.



Крім того, він також розкритикував частину українського командування за втрату пильності.



«Таке відчуття, що деякі наші командири видихнули, тому що росіяни не дійшли до Дніпропетровської області до 9 травня — значить, завдання виконано. А далі — як буде», — йдеться в повідомленні.

Раніше російські війська FPV-дронами взяли під контроль усі під'їзди до Костянтинівки.