Подоляк: Не буде від Росії прийнятних умов

Радник голови ВП Михайло Подоляк вважає , що Москва вимагатиме відмови від вступу в оборонні альянси, зовнішньої військової допомоги, вимагатиме істотного скорочення армії, відмови від територій та погодження з РФ внутрішньої політики.



«Вони підпишуть меморандум абсолютно такий, як можна максимально очікувати. Це і прибрати "першоджерела війни" - що означає, що Україна має перестати існувати», - заявив Подоляк.

Нагадаємо, Україна та Росія на зустрічі у Стамбулі домовилися , що підготують свої умови для зупинки вогню.



Пізніше держсекретар США Марко Рубіо заявив , що Москва готується передати Вашингтону умови для припинення вогню.