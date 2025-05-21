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Подоляк: Не буде від Росії прийнятних умов

21 травня 2025, 17:31

Подоляк: Не буде від Росії прийнятних умов

Подоляк: Не буде від Росії прийнятних умов

Радник голови ВП Михайло Подоляк вважає , що Москва вимагатиме відмови від вступу в оборонні альянси, зовнішньої військової допомоги, вимагатиме істотного скорочення армії, відмови від територій та погодження з РФ внутрішньої політики.

«Вони підпишуть меморандум абсолютно такий, як можна максимально очікувати. Це і прибрати "першоджерела війни" - що означає, що Україна має перестати існувати», - заявив Подоляк.

Нагадаємо, Україна та Росія на зустрічі у Стамбулі домовилися , що підготують свої умови для зупинки вогню.

Пізніше держсекретар США Марко Рубіо заявив , що Москва готується передати Вашингтону умови для припинення вогню.

@novosti.dn.ua

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